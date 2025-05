Andrés Calamaro reapareció con fuerte mensaje tras críticas por defender la tauromaquia en Cali

El concierto de Andrés Calamaro en la Arena Cañaveralejo, en Cali, el pasado 17 de mayo, lo ubicó en el centro de la polémica luego de que el artista expresara públicamente su respaldo a la tauromaquia, generando una fuerte reacción del público, que lo abucheó. Ante la tensión, Calamaro se retiró momentáneamente del escenario.

Concierto de Andrés Calamaro en Cali

“Están cancelados, hasta nunca”, exclamó el intérprete de 'Flaca' y 'Sin documentos', visiblemente molesto. Mientras sus músicos continuaban tocando, él permaneció fuera del escenario por dos minutos, tras los cuales regresó para finalizar el show. Aun así, la situación generó un aluvión de reacciones en redes sociales.

Decepcionados quedaron los fanáticos de Andrés Calamaro en Cali, después de que abandonara el escenario en medio de su concierto. El artista se molestó al ver que el público no apoyó sus comentarios a favor de la tauromaquia. "Están cancelados. Hasta nunca" dijo el cantante.

Pocas horas después, el cantante publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 655 mil seguidores, reiterando su postura y criticando a quienes lo increparon.

Calamaro se defendió de críticas por apoyar la tauromaquia

“No sé si los aficionados son mayoría en Colombia, pero tampoco la literatura es mayoritaria y, de momento, no se queman libros. Curiosamente, los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Sí, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir”, escribió.

Ante la avalancha de comentarios, el músico también aclaró que cumplió con su presentación de 22 canciones, como estaba previsto. Añadió: “Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Nótese la educación exquisita de los argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad”.

Calamaro concluyó su mensaje defendiéndose con duras palabras:

“Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo, pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente, yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza”.

Cabe recordar que en la publicación los comentarios están desactivados, lo que impide que otros usuarios dejen sus mensajes.

Mientras en plataformas como X (anteriormente Twitter) algunos seguidores lo respaldan, argumentando que su apoyo a la tauromaquia siempre ha sido público, otros critican que use sus conciertos para manifestar posturas que consideran una apología al maltrato animal.

Lo cierto es que, a pesar de la polémica, la gira 'Agenda 1999 Tour' continúa. Calamaro se presentará el 23 de mayo en Medellín, el 25 y 26 en Manizales, el 29 en Bogotá y cerrará en Barranquilla el 31 de mayo. Posteriormente, llevará su tour a distintas ciudades de Europa en junio.