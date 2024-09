Ana María Trujillo dio a conocer por qué murió su hijastra y el duelo de su esposo

Desde hace más de 10 años, Ana María Trujillo tiene una relación con José Francisco Arata, con quien se dio una segunda oportunidad en el amor y contrajo matrimonio, para luego irse a vivir a República Dominicana, en compañía de sus hijas. Además, gracias a este matrimonio a la familia de la cartagenera también se sumó Kimberly Arata, una de las hijas del empresario.

En medio de la felicidad que tenían juntos, en marzo de este 2024 una terrible noticia los quebró, pues esta joven perdió la vida y la actriz le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales, en las que aseguró que la sentía como una hija: "Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar".

En esta misma serie de fotografías, Ana María reveló cómo estaban lidiando con esta fuerte pérdida: "Mi Kim tu papá está destrozado, pero no quiero que te preocupes por el, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él. Ver a tus padres y hermanas así, me desgarra el corazón. Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada".

Recalcando el gran vacío que les dejó la muerte de Kimberly y la tristeza que llevaban sus seres queridos, la actriz de Pedro, el Escamoso exaltó las virtudes que tenía esta joven y el enorme amor que sentía por ella, sin dar detalles a sus fanáticos sobre lo que le había pasado.

Tras siete meses del fallecimiento de Kimberly Arata, la actriz relató lo que sucedió con la hija de su esposo José Francisco Arata, quien perdió la vida en el día de su cumpleaños número 33.

Durante una entrevista en La Sala de Laura Acuña, Ana María dijo que mientras que ellos se encontraban en su casa de República Dominicana llamaron al empresario para contarle que ella, quien vivía en Miami, estaba en coma: "Yo no lo podía creer, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que no, que el cuerpo no aguantó (...) El cuerpo le colapsó, ella tuvo influenza y COVID al mismo tiempo, además estaba muy flaca y el cuerpo no aguantó le dio un paro cardiorrespiratorio, la alcanzaron a llevar al hospital, un amigo con el que estaba".

En medio de lágrimas, la actriz hizo claridad de la relación de su esposo con la joven: "José es una persona que está ahí para todas sus hijas, y estuvo siempre cuando estuvo Kim, ella era muy dependiente de él".

Por otra parte, Ana María Trujillo enfatizó en que la gente no alcanza a dimensionar la tragedia familiar que viven: "nadie tiene la vida perfecta, nadie sabe por lo que pasamos". A su vez, mencionó que sufre por su marido, principalmente, pues era la hija con la que mejor se la llevaba y confesó que al empresario le dio diabetes después de esto y que ha bajado mucho de peso.