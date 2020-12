¿Amigos y amantes? El 76% de las mujeres dice que sí, según estudio

Todos sabemos que la amistad está cargada de amor y que muchas veces ese amor deriva en relaciones de pareja llenas de complicidad y felicidad. Sin embargo, lo que no se sabía era si esa amistad también hace parte de las infidelidades que algunos cometen en algún momento de la vida. Por eso la encuesta online de Gleeden, sitio de encuentros extraconyugales, realizada del 21 al 28 de septiembre de 2020, entre 12.355 usuarios, preguntó a sus usuarios en Latinoamérica sobre la posible amistad con sus amantes y aquí les compartimos los resultados.

En Colombia, el 24% de las mujeres encuestadas negó de manera enfática la posibilidad de que su amante se convierta en su amigo, sin embargo, el 76% de quienes terminan teniendo más que una infidelidad aseguran que lo han hecho porque al cabo del tiempo los encuentros íntimos generan cercanía y por ende amistad, aunque se tardan más de seis meses en dar este paso, las mujeres aseguran que sus “amigos con derechos” terminan siendo en ocasiones su paño de lágrimas y confidentes.

Sin embargo, más del 43% de las mujeres cree que una infidelidad no puede mezclarse con los sentimientos, y tienen muy claro que el amante no debe ser un amigo, por eso no confían cosas importantes o íntimas con ellos, así no tienen decepciones que añadir a su lista.

Imagen de referencia Viktorcvetkovic/Getty Images

En contraste, los hombres definitivamente no tienen límites entre la amistad y el placer. Para ellos (75%) es más común cruzar esa barrera y confiar en ellas pues ambos están en igualdad de condiciones y no se juzgan. Tal vez eso explique que al cabo de unas semanas los hombres ya tengan una cercanía mayor con su amante, pues cerca del 33% de los hombres considera a su amante como amiga antes de un mes de relaciones extramaritales.

Y si para los hombres no hay impedimento para que su amante sea su mejor amiga, tampoco lo es contarle sus mayores secretos, el 77% de los hombres confiesa que su amante sabe más de su vida y sobre su pareja, pues el 73% de ellos señala que discute problemas de su relación con su amante, aunque también dedican tiempo a conversaciones tranquilas. Como resultado, los hombres terminan por decepcionarse de su amante, pues se ven traicionados en la confianza depositada en su relación extramarital.

Así que, en el caso de la infidelidad, las mujeres actúan con más cabeza fría y menos corazón.