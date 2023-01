“Alguien me re gusta”: la dedicatoria especial de Jessi Uribe en el ‘Carnaval de Barranquilla’

La alegría del ‘Carnaval de Barranquilla’ contagió a Jessi Uribe, quien antes de su presentación en el Metro Concierto estaba publicando historias en su cuenta de Instagram en las que se ve alegre, cantando y disfrutando los momentos previos a su presentación.

Fue tanta su emoción que no pudo controlar sus sentimientos y aprovechó el momento para lanzar una dedicatoria a Paola Jara, quien estaba en primera fila escuchando su concierto, dejando a todos los asistentes sorprendidos y gritando, entre ellos a Carlos Calero y Carolina Cruz, el Talento Caracol Televisión que acompañaba a la cantante en ese momento.

“Hay una canción que le quiero dedicar a una persona muy especial que está aquí esta noche. Y es que la gente jode, ya saben que estamos y siguen jodiendo. Saben que estoy enamorado y siguen jodiendo. Para los que tienen ese amor que, por cosas de la vida, les toca estar escondiéndolo. para ella y para todos los que están pasando por esta situación, quiero decirles que…”, fue lo que dijo Jessi antes de empezar a cantar la canción ‘Simplemente Amigos’ de Ana Gabriel.

“Cuanto daría por expresarles nuestro amor”, es uno de los fragmentos que quedó registrado en los videos realizados por fanáticos que estaban presentes en el Metro Concierto. Además, la intérprete de ‘Mala Mujer’ también subió videos de la presentación del cantante a sus historias de Instagram

“Alguien me gusta… no eso no. Alguien me re gusta y yo sí quiero decirle” le dedicaba Jessi Uribe quien tenía de frente y muy cerca a Paola Jara, mientras ella no podía evitar reírse tímidamente y estar sonrojada. La cantante de música popular estaba siendo grabada por algunos asistentes al concierto mientras el cantante le enviaba besos por el micrófono.

Jessi subió unas fotos del concierto en las que escribió: “les confieso que hace pero muchísimo tiempo no sentía los nervios que sentí ayer en Barranquilla. Los amo mi gente ? gracias por hacerme sentir tan bien ???”

