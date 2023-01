Con sensual foto en bikini, Paola Jara le da consejo a todos quienes la critican

Si hay que hablar de mujeres hermosas, sin lugar a duda, la cantante Paola Jara es una de las posibles a encabezar la lista nacional, gracias a que con su rostro y tonificado cuerpo consigue enamorar a más de uno, algo que claramente queda confirmado en sus redes sociales con cada publicación que realiza, más si se tratan de postales que dejan al descubierto mucha piel.

Eso ha pasado con las recientes publicaciones que ha hecho en su cuenta de Instagram, dejándose ver en trajes de baño que ponen a la vista sus atributos y por los cuales ha sido llenada de halagos mientras se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Cancún, México.

Publicidad

Pese a eso, también son muchos los internautas que le hacen críticas y le escriben comentarios no muy alentadores, sin embargo, la artista parece darle vuelta a la hoja y no darles importancia, a pesar de que los lee y sabe que, así como tiene personas que la admiran, hay otro ciento que quiere difamar su nombre.

Así se puede notar en la siguiente publicación, en donde la mujer escribió un inspirador y fuerte mensaje en contra de quienes se preocupan mucho por su vida privada:

“Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo y cuando creas que tú vida sea un ejemplo te darás cuenta que no tendrás deseos de hablar de la mía. No se preocupen tanto por mí que les va a dar un infarto, yo soy responsable de mis actos y al único que tengo que rendirle cuentas es a Dios no al mundo”, manifestó la cantante.

Varios fueron los internautas que se sintieron identificados con sus palabras y le expresaron en los comentarios estar de acuerdo en esta publicación que ya cuenta con más de 312 mil me gusta.

Publicidad

Publicidad





Estas son otras de las postales que ha compartido de su paso por México:

Publicidad





Publicidad





Publicidad

Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: