¿Paola Jara fue tratada de prepago por sus labios?, la cantante respondió

Días atrás, Paola Jara se cansó de que la juzgaran y la provocaran con insultos por redes sociales, por lo que aseguró que no volvería a responderles a quienes la criticaran, sin embargo, parece que la cantante no se pudo quedar con el sinsabor de no contestarle a una usuaria que la trató de "prepago" por la forma de sus labios.

El intercambio de palabras se dio en la más reciente publicación de la cantante de música popular, quien posteó una selfie en la cual la manera de poner su boca se robó el protagonismo y, aunque el mensaje fue ofensivo, la mujer respondió a la altura de la situación ganándose el apoyo de varios de sus seguidores.

"Mucho acido en los labios, baby no lo necesitas, eso es para las pre…", fue el comentario de la cibernauta, al que la artista respondió riéndose: "No todas las que tenemos la boca así es puesta"

Varios fanáticos que se percataron de los comentarios apoyaron a la cantante refiriéndose a quienes la critican como personas envidiosas y sin oficio:

“Dejen que hable, esos comentarios te hacen más grande porque eres una mujer guerrera, humilde”, “Bendecidas y afortunadas las que los tenemos así naturales”, “A palabras necias, oídos sordos”, “La gente si es metida”, “Eres la envidia de muchas mujeres”, son algunas de las reacciones que se pueden leer de quienes apoyan a Paola.

