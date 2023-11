Alejandra Borrero confesó qué pasó cuando reveló que era parte de la comunidad LGBTIQ+

Alejandra Borrero es una de las referentes más importantes tanto en la televisión como en el teatro, catalogándose como una de las actrices más importantes en Colombia y una de las principales impulsoras del arte en nuestro país, principalmente con su trabajo en la Casa E Borrero . Sin embargo, también en los años 90 fue de las primeras celebridades cafeteras en decir que hacía parte de la comunidad LGBTIQ+.

En medio de una entrevista en La Sala de Laura Acuña , la apasionada por las tablas habló sobre su trayectoria profesional y de ciertos detalles de su vida, como el momento en el que "salió del closet" con sus padres y ante todos aquellos que la veían en la pantalla chica.

Al empezar al hablar sobre el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, Alejandra Borrero expresó que: "en este punto de mi vida, realmente, ya vivo muy tranquila con el tema, creo que hay un camino para todos. Así que, darse ese primer 'palazo' que no se había dado nadie, siendo protagonista de novela, teniendo todo un mundo que cuidar, por decir, fue algo muy especial".

En este punto empezó a hacer referencia acerca de cómo fue contarle al mundo algo que tanto ella como las presentadoras del programa consideraron como algo que ni siquiera debería ser un tema de conversación aparte: "yo soy una mujer que no puede vivir sin la verdad; además me estaban presionando los periodistas, me decían cosas, así que decidí que iba a poner mi verdad enfrente de mí porque no hacía nada malo".

Asimismo, Alejandra Borrero contó que fueron años de introspección y depresión, en medio del proceso de entender quién era, pero que son cosas que hacen parte del proceso. A su vez, dejó en claro que a pesar de que en un inicio enfatizaba mucho en el tema, paró de hacerlo porque no quería que la catalogaran o la señalaran como tal, sino que la vieran como algo más allá de su orientación sexual.

Ante esto, la periodista Cristina Estupiñán le pidió que le enviara un mensaje a los padres que tienen hijos que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+ y que no saben cómo actuar al respecto: "para todos ha sido difícil, uno siempre quiere y ha querido complacer o hacer sentir orgullosos a sus padres, así que este tipo de cosas son complicadas. Hay que lidiarlas y vivirlas. Si uno ama a su hijo, seguramente va a tener que entender y aceptar".

Ya al mencionar su experiencia personal, Alejandra Borrero dijo que: "yo nunca me he sentido discriminada, siempre he percibido que soy amorosamente aceptada, pero 'salir del closet', como dicen, es una de las cosas más importantes de la vida. Tantos seres humanos que han tenido que vivir una doble vida y se acaban haciendo eso".

Por otra parte, asegura que ella no sabe si en un principio podía catalogarse como bisexual, pues en el pasado la señalaron directamente como lesbiana por el hecho de que le gustaran las mujeres, sin embargo, nunca probó algo diferente. Ahora, considera que los jóvenes tienen esa oportunidad y se expresó feliz por ello, ya que las personas pueden hacer la elección y decidir cómo se sienten mejor.

En el cierre de este tema, Alejandra Borrero afirmó que ser parte de la comunidad LGBTIQ+ cambia todo en la vida, pero hizo énfasis en que en su familia esto ha sido bien recibido, pues su papá, quien tiene 80 años, llama como hijas a las parejas que ha tenido y sus sobrinos les dicen tías: "cuando uno deja esto en la oscuridad se vuelve feo, pero cuando uno le da luz a un tema sencillamente es y eso no tiene vuelta de hoja, lo tienes que aceptar".

Con respecto a lo que pasaba en los rodajes, Alejandra Borrero comentó que cuando tenía que hacer escenas de amor con hombres no pasaba nada extraño, ni era complicado, puesto que: "mis compañeros me apoyaron toda la vida, todos sabían, yo nunca he sido secreta en estas cosas".