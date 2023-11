Bad Bunny estalló contra una canción generada con Inteligencia Artificial que usó su voz, ¿qué dijo?

Cada vez es más común el uso de la Inteligencia Artificial en diversos ámbitos de la vida y disciplinas, y a pesar de sus beneficios, parece que no algunos no están contentos con la misma. Este es el caso de Bad Bunny, quien no dudó el enviarle un mensaje a las personas que escucharon un tema que se volvió viral en Tik Tok y en el que se usó su voz con esta herramienta.

Por medio de su canal de difusión de WhatsApp, en el cual cuenta con 19 millones de seguidores, el ‘Conejo Malo’ expresó su molestia con aquellos fanáticos que han replicado el clip y que ha tenido gran acogida por su sonido tan similar al original.

"Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no... Hay gente con la que conecto y gente con la que no...", dijo inicialmente el puertorriqueño en horas de la mañana del lunes 6 de noviembre y al final agregó:

"Si a ustedes les gusta esa canción que está viral en Tiktok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera", expresó, haciendo referencia a su más reciente álbum titulado 'Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana'.

El tema del que habla el ‘Conejo Malo’ fue compartida en la cuenta del usuario ‘FlowGPT’, la cual se define como “el primer artista potenciado con tecnología GPT”. Se trata de un video donde se unieron las voces de Justin Bieber , Bad Bunny y Daddy Yankee.

“Esto debería ser un hit”, “Esta canción es mejor que los últimos discos de Bad Bunny, tiene que seguir este rollo”, “Me encanaría que el 'Conejo Malo' la subiera a Spotify”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta reacción del artista de 29 años ha generado todo tipo de comentaros en redes sociales como X, anteriormente Twitter, pues diversos usuarios han creado memes e incluso se le han burlado y lo han criticado, ya que consideran que esta no es la forma correcta de hablar con sus seguidores.

