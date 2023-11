Actriz de Rebelde desató una fuerte polémica contra creador de contenido colombiano por burlas

En medio de los conciertos de RBD en Medellín, los fanáticos de la banda no tardaron en publicar contenido sobre cómo vivieron este momento, los atuendos que portaron o los mejores instantes del espectáculo, no obstante, Jesús Arana, creador de contenido, se volvió tendencia luego de que Estefanía Villarreal, actriz mexicana que hizo parte de Rebelde , lo expusiera por causa de burlas que hizo y en las cuales la referenció.

La polémica inició cuando el creador de contenido Jesús Arana hizo una publicación en sus redes sociales en las que mostró cómo se había arreglado para el concierto de RBD en Medellín y la manera en la que las personas se estaban burlando de él al decirle que en vez de parecerse a Mía Colucci (Anahí), estaba igual que Celina, interpretada por Estefanía Villarreal, y que esto le parecía lo peor, afirmando, en medio de risas, que ya no se iría de esa forma.

El video causó indignación en la actriz mexicana, quien no dudó en exponer el caso y dar su opinión al respecto: "debería avergonzarte tu contenido, ya que el que hace referencia al bodyshamming eres tú. Terminas gritando cualquier ofensa y tontería en el intento de ser gracioso, solo expones tu misoginia y falta de sensibilidad. Tú vas y pasas de relajado y grosero, yo gracias a Dios no te conozco y tampoco deseo hacerlo. El que asume que parecerse a mí está mal eres tú".

Al dar un poco de contexto sobre lo que ocurría, Estefanía Villarreal explicó a sus fanáticos que: "llevo muchos años padeciendo el acoso de internet sobre mi cuerpo. Se me hace deplorable que en pleno 2023 haya gente que aún sigue creyendo que el cuerpo de alguien de 16 años es objeto de burla. Te recomiendo madurar y leer sobre salud mental".

Tras toda la polémica que generó en redes, Jesús Arana no se quedó callado y respondió por medio de sus historias de Instagram, en las cuales dio a entender que no quería darle largas al asunto y que su contenido no se va a basar en esto, solo en su tipo de humor: "fue un video que hice porque me pareció gracioso, dado que la gente, cuando me estaba cambiando, me dijo que me parecía a Celina. Lo monté y la vieja se ofendió. Ese discurso de que no debemos opinar del cuerpo de los demás, cuando tú mismo lo haces en tu mente, no tiene sentido".

Al opinar sobre lo dicho por el creador de contenido, Estefanía Villarreal demostró que no entiende cómo esto ha sido una falta de respeto contra él o su equipo de trabajo y exaltó que no ve lo difícil en reconocer un error. A su vez, le pidió que se riera de él o de sus situaciones, pero que a pesar de que sea el mejor doctor de toda Colombia no debe burlarse de un cuerpo ajeno.

Al finalizar su respuesta en video, Jesús Arana recordó que no iba a extender esta polémica y les relató a sus seguidores lo que pasó, dado que lo llamaron y le pidieron que borrara el contenido. Asimismo, concluyó que: "como médico opino sobre el cuerpo de los demás porque es mi trabajo".

En la última publicación de Estefanía Villarreal en sus historias, es posible ver que el creador de contenido le escribió este mensaje por interno: "bueno, señora Estefanía, hagan lo que se les dé la gana". Después de esto la actriz no dio más comentarios, mientras que el colombiano reveló que le suspendieron su cuenta principal de Instagram luego de recibir 10.000 reportes, presuntamente hechos con un bot, y que ahora tendrá otro perfil para seguir adelante con sus creaciones.