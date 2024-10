Alberto Linero en Me Raya La Cabeza: Así es su actual relación con Dios

Alberto José Linero Gómez se convierte en el segundo invitado de Me Raya La Cabeza y decide abrir su corazón para relatar momentos retadores de su vida y revelar las lecciones que ha aprendido con el paso del tiempo. Sentado en el sofá y sin tapujo alguno, narra su historia de vida, y por supuesto, habla sobre Dios, la maldad, las redes sociales, los sentimientos de culpa y temor, las relaciones, y más.

No es un secreto que Linero fue uno de los sacerdotes con mayor reconocimiento e impacto en Colombia, puesto que fueron 25 años dedicados a esta labor, en los que vivió todo tipo de experiencias que lo marcaron profundamente y le permitieron aprender y crecer en todo sentido.

Actualmente, es periodista de Blu Radio, escritor, conferencista y docente que disfruta compartir con los demás sus experiencias para así inspirar y transformar vidas. Aquí puedes ver el capítulo completo de Me Raya la cabeza con Alberto Linero.

Por qué Alberto Linero dice que el demonio no existe

El exsacerdote menciona que no cree en esta figura que en ocasiones causan temor entre los feligreses, ya que considera que se manifiesta de una forma completamente diferente a la que muchos consideran.

"El diablo no existe, dejen de joder. Ese maniqueísmo de un diablo enfrentado a Dios... Eso es poca teología, eso es no haber estudiado teología. Dios es todopoderoso, es decir, yo creo que él existe en cuanto existe el mal y cuando en el corazón del hombre hay la posibilidad del mal por la libertad", dice en medio del encuentro.

lberto Linero asegura que ser compasivo tiene una relación directa con ser comprensivo en medio del dolor, pero también estar dispuesto a conocerse uno mismo, "aceptarse y movilizarse en favor de uno mismo".

Alberto Linero asegura que no teme generarse placer

Alberto Linero agrega en Me Raya La Cabeza que todos los días intenta descubrir quién es en realidad, entender que hay elementos que desearía cambiar, no ostente, todo esto implica ser autocompasivo; luego dice: "A mí no me da miedo, a veces acariciarme, masajear mi alma ni generarme placer. Tengo que sanarme, el placer sana, la caricia sana y el amor sana".

¿Dios es hombre o mujer?: Alberto Linero se le mide a analizar esta controversia

Inicialmente, en Me raya la cabeza, Alberto Linero menciona: "la gente supone que Dios es hombre, por ejemplo, entonces, yo que soy grosero les decía: o sea que, ¿usted se imagina a Dios con pene?". De esta manera, acepta que generaba dudas en quienes lo escuchaban, que además quedaban sin palabras frente a lo que oían y se ponían a reflexionar al respecto, pues su intención era que vieran más allá de lo que se ha dicho.

"Dios es otra cosa, Dios es santo. Esta expresión significa lo otro, lo que no es como nosotros", deja en claro el conferencista, quien ve en esta diosidad algo que no puede ser visto bajo esta división de lo humano.

Asimismo, destaca que esta suposición de que es hombre se dio "para justificar el machismo", recalcando que este tema no puede ser tomado tan a la ligera, especialmente por las implicaciones que ha traído a lo largo de los años.

Por esta razón, Alberto Linero escribió un libro que se llama 'Dios es mujer' y confiesa en Me raya la cabeza que en él plasmó "todas las manifestaciones femeninas de Dios en la Biblia", lo que llevó a que "la gente se pusiera furiosa".