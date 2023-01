Aída Victoria Merlano posa desnuda con su novio en la ducha y habla de la intimidad

Aída Victoria Merlano, más conocida por ser la hija de la excongresista Aída Merlano, se ha caracterizado por hablar de sexo y exhibir su cuerpo sin tapujos a través de las redes sociales a pesar de su corta edad, demostrando así que las críticas que le llegan de sus seguidores la tienen sin cuidado.

Recientemente, la joven de 20 años presentó a su nuevo novio llamado Lumar Alonso, quien tiene 38 años . Ahora, Aída sorprendió a sus seguidores al revelar unas fotos muy sugestivas con su pareja en la ducha. En las tres imágenes reunidas en un collage ambos aparecen desnudos, por lo que la joven aprovechó para hablar de la intimidad en estos espacios.

“La intimidad no sólo abarca el sexo, compartir la ducha fuera del plano sexual, nos pone al cuidado del otro en un terreno de mayor vulnerabilidad, por lo que es una manera de afianzar la unión e incrementar la confianza…Si no gozas de mucho tiempo libre durante la semana, puedes tomarte unos minutos de una actividad que está dentro del itinerario para compartirla con tu pareja”, dice una parte del extenso mensaje publicado por Merlano.

Por supuesto, los comentarios negativos por parte de los usuarios no se hicieron esperar, pues a pesar de superar los 23 mil me gusta en la publicación, muchos no estuvieron de acuerdo con que expusiera tanto sus momentos más íntimos a través de las redes sociales, además de que la siguen varios niños y las fotos son muy sugestivas.





?????Como es característico de la joven, no se quedó callada y respondió contundentemente asegurando que "nadie está acreditado para ir al Instagram de una persona a decir esto está bien y esto no". Finalmente, aclaró que solo el 2% de las personas que la siguen son menores de edad e invitó a los que no están de acuerdo con su contenido, mejor no la sigan.