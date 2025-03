Actor de Nuevo Rico, Nuevo Pobre se arrepintió de casarse: canceló su boda un mes antes

Desde el estreno de Nuevo Rico, Nuevo Pobre el pasado 10 de febrero por las pantallas de Caracol Televisión, los televidentes han conectado con la historia que se cuenta y por supuesto con los actores, en especial con los protagonistas. En los capítulos que se han emitido,Juan Guilera ha despertado todo tipo de sentimientos entre los colombianos por su personaje de Andrés Ferreira, que pasa a ser un Galindo.

Este argentino de 38 años tiene una amplia carrera en la televisión e incluso su última aparición en una producción de Caracol Televisión fue en Romina Poderosa , donde compartió escena con Juanita Molina y David Palacio. Se ha caracterizado por ser bastante reservado con su vida privada, no obstante, en una reciente entrevista en 'La Sala de Laura Acuña', se sinceró sobre diversos momentos que marcaron su vida.

En este espacio, Guilera recordó sus inicios en la industria, pues hizo parte de la exitosa telenovela 'Patito Feo', se devolvió en el tiempo para explicar que tocó fondo y que incluso en una ocasión sintió la muerte muy cerca.

Con respecto a su vida sentimental, el intérprete comentó que en 2012 estuvo a punto de casarse, pero que esto no sucedió porque él se arrepintió: "Lo suspendimos un mes antes", comentó inicialmente e hizo claridad en que no iba a ahondar en detalles sobre su expareja, quien en ese entonces tenía un hijo de 4 años y estaban conviviendo juntos desde hace un año y medio.

“Yo estaba muy enamorado, pero no estaba listo, en ese momento, con 25 años, para ser padre de familia; si bien el niño no era mi hijo, sabía que ella quería ser madre prontamente, y yo sentía que me faltaba vivir muchas cosas, pero a la vez estaba muy enamorado”.

Juan Guilera expresó que a pesar del amor que sentía por aquella mujer, tenía la sensación de que la vida que estaba construyendo no era lo que verdaderamente lo llenaba. Se dio cuenta de esta situación cuando terminó de rodar una película en Venezuela y los productores le ofrecieron un viaje a Isla Margarita, el cual aceptó.

Tan pronto le contó a su entonces prometida que se iba a quedar unos días más, ella enfureció: "'¿Vos me estás jodiendo?’, me dijo. Estábamos a días de casarnos y era claro que mi compromiso no, no estaba al 100 %. Cuando volví, empezamos a hablar y emergió la verdad”.

La mujer de la que Juan Guilera habla es Paula Morales, una reconocida actriz, modelo y presentadora uruguaya. Actualmente, tiene 42 años y ha gozado de gran éxito en diversas producciones de cine y televisión, como 'Amores a mares', 'Niní' y 'Herederos de una venganza'.

