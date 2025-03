Juan Guilera revela cuál era la verdadera condición de ‘Chanda’ antes de ser actor

Juan Guilera interpreta cada noche al protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Andrés. El actor ha cautivado al público con su personaje a los televidentes y al empezar a vivir en la pensión conoció a uno de sus grandes amigos, se trata de ‘Chanda’ el perro del barrio.

En el capítulo 17 incluso durmió junto a él, por eso, en medio de una entrevista exclusiva comentó cómo hizo para cautivar a la mascota y para hacerse cada vez más querido por el perrito, ya que tiene un pasado por el que esto no era tan sencillo.

Juan Guilera habla del pasado de ‘Chanda’

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, el actor confesó que desde que se terminaron las grabaciones de la producción extraña mucho al perrito, lo cierto es que los dos formaron una gran conexión e incluso ‘Chanda’ terminó durmiendo en su camerino.

De la misma forma, reveló que la mascota, antes de trabajar en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, había sido maltratado y vivió en la calle. La vida no era fácil para él y por eso al principio no era tan sencillo interactuar en el set, ya que no permitía que nadie se le acercara.

El reto era ganarse su confianza y por eso Guilera lo tomó como un desafío personal. Agregó que la producción sorteó muy bien las dificultades, ya que llevaban al perro a los ensayos para que se fuera familiarizando con todos los miembros del proyecto frente y detrás de las cámaras.

El actor aplicó un truco que no falla, poco a poco fue ofreciéndole comida y dándole recompensas hasta que se hicieron amigos, tanto que por eso fue que ‘Chanda’ se sentía seguro para dormir en el espacio en el que el intérprete de Andrés Galindo descansaba.

Lo cierto es que el curioso personaje se ha ganado todo el cariño de los televidentes en cada una de sus apariciones, ya que ha causado ternura y curiosidad, pues se ha convertido en una parte importante de varias escenas y parece que seguirá enamorando a todos.

