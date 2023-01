Abogado de Luisa Fernanda W se pronuncia sobre acusaciones de estafa

La reconocida influenciadora, Luisa Fernanda W , ha estado nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez no ha sido por su polémica vida amorosa, pues recientemente fue acusada por varios internautas de promocionar a sus más de doce millones de seguidores productos que serían una estafa.

Según los usuarios de Twitter, la paisa ofreció varios productos con descuentos, los cuales ellos ordenaron y pagaron con total normalidad, sin embargo, estos nunca fueron entregados, por lo que le solicitaron a la instagramer que les respondiera por esta “estafa” con el #LuisaFernandaWresponda.

Por el pago del producto recibí un correo confirmando la compra y el 21 de diciembre, recibí otro correo anunciando que el pedido estaba en camino. Con el paso de los días decidí hacer seguimiento al envío y al buscar la página donde compré la plancha, SORPRESA: YA NO EXISTE. pic.twitter.com/NJVY1Cw9mA — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@Luc14Montero) January 20, 2020

Dada la repercusión del tweet, se han contactado varias personas que también aseguran ser víctimas de la famosa plancha que nunca recibieron. #LuisaFernandaWResponda pic.twitter.com/cj3Ykrgeis — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@Luc14Montero) January 20, 2020

Debido a esta polémica en la que se encuentra Luisa, hablamos con Julián Quintana, abogado encargado del caso de la influenciadora y aseguró que su cliente nunca tuvo ningún tipo de contrato con la empresa responsable, pues solo quiso recomendar los productos por iniciativa propia:

“En principio puedo descartar totalmente los señalamientos, primero injuriosos y calumniosos en el sentido que Luisa está estafando la gente y eso precisamente pasa por la desinformación que han dado personas mal intencionadas. Luisa no tiene ningún contrato ni laboral ni de prestación de servicios con la empresa que produce este producto, y ella, como lo ha dicho en sus redes sociales, se dedica es a responder a un llamado de sus seguidores y es que recomiende algunos productos… El gran inconveniente son las personas mal intencionadas que, por odio, por envidia, desconocen las capacidades de Luisa porque es una persona que estudió su carrera con mucho sacrificio y se especializó en marketing digital.”, expresó Julián Quintana a Caracol Televisión sobre el caso de Luisa Fernanda W.

“No hay ningún quebrantamiento de ninguna ley, ella obviamente está haciendo una promoción a gusto propio, porque le nace, porque quiere ayudar a sus seguidores y no responde a una directriz del fabricante del productor…es algo que ella lo hace porque espontáneamente se le ocurrió recomendar un producto… no está engañando las personas, no está ofreciendo ningún producto inexistente, incluso, ella prueba el producto en vivo y muestra que sí funciona”, agregó el abogado de la influenciadora.

Adicionalmente, Julián Quintana también habló para caracoltv.com sobre la solución que se les brindará a las personas que se han sentido estafadas, las acciones legales que se tomarán en contra de quienes han difamado a Luisa y la responsabilidad que ella tiene al recomendar productos de una empresa que no conoce:

¿Luisa por gusto propio compra los productos, los prueba y los recomienda o alguien le está pagando por hacerles publicidad?

Julián Quintana: Los influencers en Colombia tienen una comunidad, todos son amigos con todos, hay una asociación en la que ellos chatean y comparten productos…son invitaciones de esa agencia, digamos que ellos le dicen agencia, pero realmente es una asociación de influencers entre ellos, no es que tengan un contrato, simplemente los invitan a conocer un producto y si a ellos les parece chévere, pues a gusto propio y esto es importante, sin ningún condicionamiento, sin que tenga ningún libreto, ellos espontáneamente promocionan ese producto, pero eso no responde a ningún contrato con empresa fabricante.

¿Qué responsabilidad tiene Luisa W frente a una promoción y frente a una empresa que ni siquiera tiene ninguna relación porque la empresa incumpla a los clientes? Ninguna.

¿Luisa antes de recomendarles algo a sus seguidores primero no se asegura de que sea una empresa fiable, que sí exista, que sí funcione y que el producto sí llegue?

J.Q.: Primero, como Luisa no tiene ninguna relación contractual con la empresa, pues ella no verificó nada de la empresa, ella como tú o como yo es alguien que está adquiriendo el producto.

Segundo, claro que ella probó el producto, porque en vivo ella misma calentó la plancha y la probó. Ahora, es que el tema de la empresa no puede ser porque ella no tiene ningún contrato con la empresa, ni la conoce ni sabe quién es el representante legal.

¿Qué proceso se va a llevar a cabo ahora o qué consecuencias van a tener las personas que señalaron a Luisa de estafa?

J.Q.: Nosotros tenemos un poder general de Luisa con el objetivo de, primero, adelantar acciones de tutela, demandas civiles por el buen nombre y denuncias penales injuria y calumnia y algunos de ellos por discriminación; porque muchos por hecho de ser mujer la han discriminado diciéndole "es que como esta es mujer y es bruta entonces no sabe hacer las cosas", todo eso es discriminación y me parece supremamente grave.

Nosotros estamos haciendo todo el rastreo en redes de aquellas personas que por lo menos insinuaron o señalaron directamente a Luisa Fernanda como una estafadora cuando eso no es cierto, no hay ni una sola prueba.

¿Luisa tendrá algún tipo de disculpa con los seguidores a los que nunca les llegó el producto?

J.Q.: Ella dio un link porque muchos seguidores le han dicho que van a devolver el dinero, diciendo que la explicación del proveedor, que no lo conoce Luisa, es que la pagina colapsó y que muchos pedidos no se registraron de manera debida. Ella lo que está en sus manos lo va a hacer y ya el problema es que no tiene ninguna relación con la empresa, entonces cómo va a decir que va a solucionar el tema si el problema recae exclusivamente en la empresa que está vendiendo el producto y es la fabricante.

