Al natural, así se mostró Luisa Fernanda W en redes sociales

Luego de haberse calmado las aguas de un supuesto caso de estafa en el cual estaba involucrada, la influenciadora Luisa Fernanda W se ha mostrado muy tranquila en sus redes sociales y ha seguido publicando, como acostumbra, contenidos de su vida personal, maquillaje y otros de humor como instagramer.

Además, ha presumido su nuevo look luego de haberse cortado el pelo a la altura de los hombros, un estilo por el cual sus seguidores la han llenado de elogios considerando que se le ve muy bien, sin embargo, esa no es la única modificación que se hizo la influenciadora por estos días, pues, como lo destacó en una selfie que compartió en sus historias de Instagram, es la primera vez en mucho tiempo que se muestra de una manera muy natural al no tener extensiones de cabello ni pestañas, tampoco uñas postizas y poco maquillaje.

En la foto, Luisa escribió lo siguiente:

"Amigos wow ósea no tengo extensiones de pestañas ni de cabello ni de uñas jajajajajaja un aplauso jajajaja lo estamos logrando", bromeó diciendo la influenciadora.

Pese a eso, Luisa dejó la duda a sus seguidores del tiempo que aguantara así al precisar lo siguiente: "Vamos a ver hasta cuando sigo así".

