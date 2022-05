Abogada de Johnny Depp interrogó a Amber Heard y sus respuestas serán clave para el veredicto

Continúa la batalla legal entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard luego de que él la demandara por difamación por haber publicado un artículo en The Sun en donde fue acusado de "marido violeto", además de las consecuencias que conllevó, puesto que perdió reputación en su carrera artística y dejó de recibir ingresos en su trabajo.

En el día 17 del caso, Heard nuevamente tuvo que pasar a declarar al estrado, sin embargo, ella no sería la protagonista del día. Camille Vazquez, una de las defensoras de Johnny, fue la que sorprendió a muchos con las preguntas que le hizo a la mujer, en donde buscó retratarla como la agresora del matrimonio entre ambos actores de Hollywood.

Amber, de 36 años de edad, rechazó las acusaciones que se le hicieron.

“Nunca agredí al señor Depp ni a nadie con quien yo estuviera relacionada de manera romántica”, explicó Heard al jurado. No obstante, en una de las pruebas presentadas por Vazquez, se dio a conocer un audio en donde la artista comenzó una de las varias peleas domésticas, ante eso, ella insistió que no lo golpeó, “Estás bien. No te hice daño”, dice ella en la grabación. “Eres como un bebé”.

Varias de las cosas que dijo Heard a Vasquez fueron las siguientes:

“¿Es su testimonio bajo juramento, que usted nunca agredió al señor Depp, como primera agresora?”, la interrogó Camille Vasquez, abogada de Depp.

“Traté de defenderme a mí misma cuando podía”, insistió Heard. “Pero fue después de varios años de no haberme defendido”.

“Hubo muchas ocasiones en las que usé mi propio cuerpo para defenderme, y eso incluía balancearme donde pudiera. Si eso significaba poder escapar, absolutamente”, declaró Heard.

Más allá de lo dicho por la artista, la defensora de quien interpretó a Willy Wonka, fue muy efectiva en cada una de las pruebas presentadas por los abogados de Amber, esto debido a que le cuestionó a la actriz sobre las muestras de violencia que tuvo en su momento, sin embargo, alegando que al día siguiente de haberlas hecho públicas, no aparecía con huellas de haber sido agresiva, lo que para muchos usuarios en redes confirman que Amber estaría mintiendo.

La juez Penney Azcarate dará un veredicto final el 27 de mayo con ayuda del jurado.