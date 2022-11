A una joven se le enredó un dron en el cabello durante concierto de Bad Bunny

Bad Bunny se encuentra de gira por Latinoamérica, pues después de finalizar sus shows en Estados Unidos, es momento de que sus fanáticos del continente disfruten en vivo de sus mejores éxitos. Durante las dos primeras fechas del ‘conejo malo’ en Argentina sucedió algo que se robó la atención, pues a una de las asistentes le cayó un dron encima er su cabeza y el equipo de logística tuvo que ayudarla.

El boricua sorprendió a más de 90 mil personas con su espectáculo lleno de bailarines, efectos especiales y gran escenografía, sin embargo, una de las presentes en el estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires recibió el impacto de una de las cámaras con las que grababan desde el aire e inmediatamente se atascó en su cabellera.

Fue un momento que los demás grabaron y compartieron en redes sociales, y según informó el periodista de Actualidad y Tecnolgía, Mauro Albornoz, quien replicó el video en su cuenta de Twitter, Luciana, la víctima no presentó lesiones de gravedad.

“Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo”, fueron sus declaraciones.

Se cayó un drone en el recital de Bad Bunny y quedó enganchado en el pelo de una chica pic.twitter.com/R74RhnPFyV — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) November 6, 2022

Albornoz dio a conocer que la joven se molestó por lo sucedido, pues, aunque el staff de logística la colaboró, el equipo del artista no se disculpó por el incidente y únicamente le enviaron un mail para el siguiente evento, pero como ella vivía lejos del estadio no pudo llegar.

La gira del intérprete de ‘Yonaguni’, ‘Dákiti’ y ‘Ojitos lindos’ inició su tour por Latinoamérica en Santo Domingo, Chile y Argentina con dos fechas para cada país, continuará en Paraguay con una fecha, Perú dos fechas, Ecuador una fecha, Colombia tres fechas en Medellín, y Bogotá.

Los siguientes países en la lista son Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala con una fecha respectivamente y finalizará su paso en México con cinco fechas.