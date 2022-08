Bad Bunny se besó con un hombre en los Video Music Awards de MTV 2022

Los Video Music Awards de MTV han dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales no solo por los premios que recibieron artistas de talla internacional, sino también por sus presentaciones. En esta oportunidad, fue Bad Bunny el que se robó las miradas en la ceremonia, ya que se llevó consigo el premio al Artista del Año y se besó con dos bailarines, uno de ellos un hombre.

Pese a que el artista no pudo reclamar la estatuilla directamente, sí lo hizo un par de minutos después desde el Yankee Stadium de Nueva York donde iba a llevar a cabo una intervención musical. Sin embargo, uno de los momentos de su presentación que más se robaron la atención, además del sonido latino y la coreografía, fue un polémico beso.

En el video se logra ver el momento exacto en el que 'El Conejo Malo' inicialmente besó a una de sus bailarinas, para luego voltearse y hacer lo mismo con un hombre que también hace parte de su grupo artístico. De esta forma, el intérprete de 'Efecto' rompe un vez más con los estereotipos de la masculinidad, tal cuál con el video de 'Yo perreo sola'.

