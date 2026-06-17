A qué hora es el partido Suiza VS. Bosnia y Herzegovina: programación del 18 de junio

Caracol Televisión realizará ajustes en su programación de este 17 de junio con el fin de dar espacio a la transmisión de un encuentro correspondiente al Mundial de Fútbol 2026. Debido a ello, varios de los espacios habituales tendrán cambios en su horario y duración durante la jornada.

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La programación del canal comenzará con Noticias Caracol desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 a. m. Posteriormente, se emitirá 'Día a Día' hasta las 11:30 a. m. Luego será el turno de 'María la del Barrio', producción que tendrá una emisión reducida y permanecerá al aire hasta las 12:00 del mediodía.

A continuación, Noticias Caracol regresará con una edición más corta que se extenderá hasta la 1:00 p. m. Una vez finalice este espacio informativo, el canal dará paso a la cobertura deportiva correspondiente a la cita mundialista.

A qué hora es el partido Suiza VS. Bosnia y Herzegovina este 17 de junio



El compromiso entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se transmitirá a partir de la 1:00 p. m. y ocupará la franja de la tarde hasta las 4:00 p. m. Con este encuentro, Caracol Televisión modificará temporalmente la distribución de varios de sus programas habituales.

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Después de la transmisión deportiva, el canal emitirá 'Tormenta de Pasiones' durante 45 minutos. Más tarde llegará 'Efé', espacio que estará al aire desde las 4:45 p. m. hasta las 5:45 p. m. Seguidamente se presentará 'El Juego de mi Destino', cuya emisión se extenderá hasta las 6:45 p. m.

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Posteriormente, Noticias Caracol ocupará la franja informativa de la tarde junto con el Noticiero del Senado. En horario estelar, la programación continuará con una nueva emisión de 'A Otro Nivel'.

En qué va 'A Otro Nivel'

El programa musical mantiene en competencia a siete grupos que buscan avanzar en la temporada. Durante la noche de eliminación deberán presentarse Macondo Sound System, Trébol de Cuatro y Cuatro en Línea, agrupaciones que tendrán que enfrentar la evaluación del público de la calle y los jurados.

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La decisión sobre los participantes que continuarán en el concurso estará a cargo de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, quienes definirán cuáles serán los eliminados de la competencia.

'A Otro Nivel' se emitirá entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m. Una vez concluya el programa, 'Vecinos' ocupará la franja nocturna hasta las 11:00 p. m. Finalmente, Noticias Caracol tendrá una última edición de media hora y, posteriormente, 'Así va el Mundial' cerrará la jornada hasta las 12:00 de la medianoche.