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Caracol Televisión realizará algunos cambios en su rejilla de programación para unirse a la fiebre del fútbol correspondiente al Mundial 2026 que se desarrolla en México, EE. UU. y Canadá.

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A qué hora es el partido Suiza VS. Bosnia y Herzegovina: programación del 18 de junio

Caracol Televisión realizará algunos cambios en su rejilla de programación para unirse a la fiebre del fútbol correspondiente al Mundial 2026 que se desarrolla en México, EE. UU. y Canadá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Cómo queda la programación de Caracol Televisión este 18 de junio.
Cómo queda la programación de Caracol Televisión este 18 de junio.
Foto: Caracol Televisión/ Gol Caracol/ AFP