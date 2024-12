A Margalida Castro se le apareció la virgen mientras estaba internada en un centro psiquiátrico

Margalida Castro se convirtió en una de las actrices más importantes de la televisión colombiana, por lo que la noticia de su fallecimiento el jueves 19 de diciembre de 2024, sorprendió a los ciudadanos, pues siempre se veía alegre.

La actriz tuvo algunos problemas relacionados con su salud mental, por esta razón estuvo internada durante 30 años en algunos centros psiquiátricos, donde se le realizaban terapias de electrochoques y otros tratamientos.

Mira también: Muerte de Margalida Castro: Actores y artistas colombianos reaccionan con tristeza

Además de su gran legado actoral, Castro era una mujer muy devota de la Virgen María y en varias ocasiones habló sobre encuentros que tuvo con ella; varios de estos fueron mientras estaba internada.

Margalida Castro vio a la Virgen María

Publicidad

Margalida confesó que había tenido varios encuentros a través de su vida con la Virgen María y uno de estos lo detallo en el pódcast “Senderos de Éxito”: “En la primera aparición que tuve de la santísima Virgen María tampoco fui consciente. Aquí yo vi una mujercita lindísima, con ojitos azules, perfectamente limpiecita, entre semejante horror. Yo cuando la vi ahí pegué el grito: ‘¡María, María, no dejes que me maten, no lo dejes matarme, ¡ayúdame!'".

La experiencia que más la marcó fue cuando la Virgen se le apreció a los pies de la cama y le habló por cinco horas. “Tú has sido molida en el crisol de la agonía y el tormento entre camisas de fuerza, enfermeros brutales, choques de insulina, potros de infamia, sótanos siniestros, porque mi hijo, el divino alfarero, te estaba moliendo para hacer de ti un vaso nuevo” estas fueron las palabras que indicó Margalida que le habría dicho.

Te puede interesar: De qué murió la actriz Margalida Castro: Luchó contra su enfermedad en secreto

Publicidad

En medio de una entrevista con el actor Santiago Alarcón en su pódcast ‘Meterse en el Rancho’, reveló también que esta divinidad la salvó y le cambió su vida: "Yo que había sido desahuciada como mentalmente enferma, esquizofrénica, incurable, maniaco-depresiva, sin esperanzas por los psiquiatras de la época".

Por otro lado, Margalida Castro escribió varios libros para contar acerca de sus experiencias, uno de ellos es A ti María que tomaste mi vida por asalto, aquí relata su vivencia en algunos hospitales psiquiátricos.

Conoce más: Margalida Castro temía herir sus hijas: La actriz tuvo problemas mentales por una fractura de cráneo