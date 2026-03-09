1:06:24 min A Otro Nivel - Capítulo 14: los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos 1:06:32 Capítulo 13 Cristina Hurtado les da consejos a los líderes para llevar a cabo la elección de sus grupos 1:04:02 Capítulo 12 familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión 1:06:27 Capítulo 11 Felipe Peláez confiesa la razón por la que pensó en abandonar el ser cantante 1:06:24 Capítulo 14 los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos

Capítulo 14 A Otro Nivel: los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos Al ceder la responsabilidad del botón a sus compañeros, los líderes sienten que sus sucesores no son conscientes al escuchar a los participantes del ascensor y pueden afectar a su propio grupo.