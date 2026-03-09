Publicidad
Caracol TV
/
A Otro Nivel 2026
/
Etapas
/
Capítulo 14 A Otro Nivel: los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
1:06:24 min
A Otro Nivel - Capítulo 14:
los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
1:06:32
Capítulo 13
Cristina Hurtado les da consejos a los líderes para llevar a cabo la elección de sus grupos
1:04:02
Capítulo 12
familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
1:06:27
Capítulo 11
Felipe Peláez confiesa la razón por la que pensó en abandonar el ser cantante
1:06:24
Capítulo 14
los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
Capítulo 14 A Otro Nivel: los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
Al ceder la responsabilidad del botón a sus compañeros, los líderes sienten que sus sucesores no son conscientes al escuchar a los participantes del ascensor y pueden afectar a su propio grupo.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
9 de Marzo, 2026
