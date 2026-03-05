Publicidad
Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 5 marzo
Los familiares de los artistas también se vuelven el centro de atención en el escenario, así que no dudan en mostrar sus afectos con los jurados y hasta con la presentadora.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
1:04:02 min
A Otro Nivel - Capítulo 12:
familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
1:06:27
Capítulo 11
Felipe Peláez confiesa la razón por la que pensó en abandonar el ser cantante
1:06:59
Capítulo 10
Cristina Hurtado no se contuvo y terminó rapeando de la emoción tras una audición
1:07:23
Capítulo 9
Felipe Peláez casi llora por un familiar de concursante que le recordó al abuelo
1:04:02
Capítulo 12
familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
Capítulo 12 A Otro Nivel: familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
Los familiares de los artistas también se vuelven el centro de atención en el escenario, así que no dudan en mostrar sus afectos con los jurados y hasta con la presentadora.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
5 de Marzo, 2026
1:06:27
Capítulo 11
Felipe Peláez confiesa la razón por la que pensó en abandonar el ser cantante
1:06:59
Capítulo 10
Cristina Hurtado no se contuvo y terminó rapeando de la emoción tras una audición
1:07:23
Capítulo 9
Felipe Peláez casi llora por un familiar de concursante que le recordó al abuelo
1:06:11
Capítulo 8
Cristina Hurtado no se resistió y terminó bailando champeta en plena audición
1:05:22
Capítulo 7
nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante
1:06:03
Capítulo 6
Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos
1:04:02
Capítulo 12
familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión
