Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 5 marzo - CaracolTV

Los familiares de los artistas también se vuelven el centro de atención en el escenario, así que no dudan en mostrar sus afectos con los jurados y hasta con la presentadora.

Texto del párrafo (10).jpg
1:06:27
Capítulo 11
Felipe Peláez confiesa la razón por la que pensó en abandonar el ser cantante
capitulo 3mr.jpg
1:06:59
Capítulo 10
Cristina Hurtado no se contuvo y terminó rapeando de la emoción tras una audición
CAPÍTULO 2.jpg
1:07:23
Capítulo 9
Felipe Peláez casi llora por un familiar de concursante que le recordó al abuelo
Capítulo 12 A Otro Nivel: familiar de participante le coquetea a Cristina Hurtado y le hace una fuerte confesión

Los familiares de los artistas también se vuelven el centro de atención en el escenario, así que no dudan en mostrar sus afectos con los jurados y hasta con la presentadora.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
CAPÍTULO 27}.jpg
1:06:11
Capítulo 8
Cristina Hurtado no se resistió y terminó bailando champeta en plena audición
capítulo 26.jpg
1:05:22
Capítulo 7
nervios por la altura del ascensor le pasan factura a un participante
CAPITULO25}.jpg
1:06:03
Capítulo 6
Gian Marco y Kike Santander se ponen nostálgicos al recordar a sus hijos
