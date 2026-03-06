Publicidad

Capítulo A Otro Nivel 2026 completo HOY 6 marzo - CaracolTV

La presentadora les recomienda a los competidores que aprieten el botón verde si la voz de sus compañeros les funciona en su estrategia y, sobre todo, si se erizan con su interpretación.

A OTRO NIVEL banner DK
1:06:32 min
Capítulo 13 A Otro Nivel: Cristina Hurtado les da consejos a los líderes para llevar a cabo la elección de sus grupos

La presentadora les recomienda a los competidores que aprieten el botón verde si la voz de sus compañeros les funciona en su estrategia y, sobre todo, si se erizan con su interpretación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
