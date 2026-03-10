A Otro Nivel: Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario

Publicidad

Capítulo 15 A Otro Nivel 2026 completo HOY 10 marzo

La presentadora se pone nostálgica al escuchar una difícil situación que vivió una de las artistas y resalta el papel crucial de la música, no solo en el programa, sino en la vida de las personas.

1:07:36 min
capitulo 10mrz.jpg
Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
