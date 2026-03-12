Publicidad

Capítulo 17 A Otro Nivel 2026 completo HOY 12 marzo - CaracolTV

Los líderes empiezan a conocer los privilegios que pueden tener al ganar las pruebas; sin embargo, estas decisiones pueden afectar tanto a su mismo grupo como a los demás compañeros.

1:06:02 min
CAPITULO 12MRZ.jpg
una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión
capítulo mrz.jpeg
1:07:37
los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos
capitulo 10mrz.jpg
1:07:36
Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario
capitulo (2).jpg
1:06:24
los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos
CAPITULO 12MRZ.jpg
1:06:02
A Otro Nivel: una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión

Los líderes empiezan a conocer los privilegios que pueden tener al ganar las pruebas; sin embargo, estas decisiones pueden afectar tanto a su mismo grupo como a los demás compañeros.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
