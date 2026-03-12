1:06:02 min una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión 1:07:37 los participantes dudan demasiado y pueden afectar a los integrantes de sus grupos 1:07:36 Cristina Hurtado se conmueve tras la confesión de una participante en el escenario 1:06:24 los líderes se irritan y se arrepienten de sus decisiones: temen dejar ir buenos talentos 1:06:02 una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión

A Otro Nivel: una líder rearma su grupo y genera afectaciones en participantes por su decisión Los líderes empiezan a conocer los privilegios que pueden tener al ganar las pruebas; sin embargo, estas decisiones pueden afectar tanto a su mismo grupo como a los demás compañeros.