Dos actores de Yusuf se llevan una gran diferencia de edad, ¿causó problemas en la producción?

Yusuf, una promesa de amor es una producción que fue lanzada en Turquía el 7 de septiembre de 2020 y desde ese momento se ha popularizado por el mundo, siendo distribuida así a más de 18 países, entre ellos Colombia, en donde se empezó a emitir en las tardes de Caracol Televisión desde el 31 de octubre de 2022.

A lo largo de todo este tiempo, la historia ha envuelto a los televidentes de nuestro país con todos los giros inesperados que ha tenido la trama, puesto que en cada capítulo hay una sorpresa y sus personajes se van envolviendo en situaciones que parecieran ser más complicadas que la anterior.

Te puede interesar: Así se escucha el protagonista de Yusuf como cantante: Conoce su carrera musical

Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim son los protagonistas de la historia de Yusuf, interpretando a Seher y Yaman respectivamente. La historia de amor de estos dos en la pantalla chica ha tenido varios altibajos, haciendo que los colombianos anhelen con el momento en el cual puedan estar felices y tranquilos.

No obstante, cuando esta novela turca apenas estaba en sus inicios y se encontraban en su respectiva producción, surgió un temor por causa de la diferencia de edad de estos dos actores, el cual podría llegar a afectar su éxito.

Conoce más: Así se escucha Yusuf en su idioma original: revive parte de las emociones del primer capítulo

Publicidad

¿Cuántos años tienen los protagonistas de Yusuf?

Al inicio de las grabaciones de Yusuf, cuyo estreno se dio en Turquía en el 2020, Sıla Türkoğlu tenía 21 años, mientras que Halil İbrahim estaba en sus 39, por lo cual los protagonistas de la novela turca se llevan una diferencia de 18 años.

Actualmente, a inicios de 2024, la actriz que interpreta a Seher, nacida el 19 de abril de 1999, tiene 24 años, mientras que el hombre que se puso en los zapatos de Yaman, cuyo cumpleaños es el 13 de diciembre, posee 41 años.

Lee también: Protagonista de Yusuf fue nombrada como la 'Mujer más Bella del Mundo': ¡Salió en el Times Square!

¿La diferencia de edad entre los protagonistas de Yusuf generó problemas?

Más allá de que la audiencia considerara esto como un desacierto, lo que realmente pasó con el lanzamiento de esta novela turca fue que se generaron dudas con respecto a si Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim iban a lograr plasmar el amor y la química de sus personajes para conseguir que los televidentes se conectaran e identificaran con ellos.

Publicidad

Esto fue considerado como un temor durante los primeros capítulos, pues al tener una diferencia de edad de 18 años no querían que esto se notara en la pantalla chica, no solo con su apariencia física, sino en sus actitudes. No obstante, se dieron cuenta de que quienes estaban viendo esta novela se maravillaron con ellos y que su trabajo fue bastante profesional.