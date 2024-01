Protagonista de Yusuf fue nombrada como la 'Mujer más Bella del Mundo': ¡Salió en el Times Square!

Sıla Türkoğlu se ha vuelto una de las protagonistas de las tardes en Colombia, ya que la historia de Yusuf tiene a los televidentes envueltos con todo el dramatismo que han generado sus capítulos más recientes, pues Seher y Yaman han sido víctimas del macabro plan de Canan, en el que de a pocos se va conociendo la verdad.

Sin embargo, el hecho de que la actriz turca sea reconocida en nuestro país no solo se debe a su talento y la manera como se ha desenvuelto en la trama, sino también por su gran belleza, reflejo de su dulzura, puesto que a través de sus redes sociales, en las que cuenta con más de dos millones de seguidores, ya ha demostrado ser una referente de moda y estilo de vida.

2023 fue un año bastante exitoso para Sıla Türkoğlu, debido a que logró obtener un reconocimiento mucho mayor, volviéndose en la imagen de varias marcas. Además, en Colombia terminó de ser una de las protagonistas favoritas de los amantes de las novelas turcas, las cuales han tenido éxito en nuestro país.

Este impacto internacional hizo que muchas más personas la conocieran más allá de su trabajo como actriz, pues la han visto como alguien influyente en redes sociales y con presencia dentro del mundo de la belleza.

Es por ello que en el 2023, Sıla Türkoğlu fue nombrada como la 'Mujer Viva más Bella en el Mundo' por The Netizens Report, motivo por el que este reconocimiento se hizo público con un video que se proyectó en el Times Square en Nueva York.

Cabe destacar que este es un concurso realizado por la revista mencionada en la que a lo largo de varios meses internautas de todos los países pueden votar por sus favoritos, puesto que esta no es la única categoría, y en dicho año la actriz turca fue quien se llevó el mayor margen de favorabilidad.

MOST BEAUTIFUL WOMAN ALIVE 2023 SILA TURKOGLU TIME SQUARE pic.twitter.com/1QXGIJyIqA — The Netizens Report (@thenreport) August 1, 2023

¿Cuántos años tiene la protagonista de Yusuf?

Nacida en Bornova, Turquía, el 18 de abril de 1999, Sıla Türkoğlu es considerada como una de las promesas del cine y la televisión en esta parte del mundo, pues con tan solo 24 años ha logrado participar en diferentes proyectos de renombre.

¿Quién es Seher en Yusuf?

Seher es la tía materna de Yusuf, una guapa joven que vive con su padre. Ella siempre intentó por todos los medios que su papá perdonara a su hermana por haberse casado con quien él no aceptaba. Cuando su hermana muere, tiene el legado de ir en busca de su sobrino para cuidarlo. Allí se encuentra con Yaman, el tío del pequeño, un hombre cruel y, aparentemente, de pocos sentimientos. Al ver este comportamiento no aceptará que su sobrino se quede con él, pero con lo que no contaba es que el empresario tampoco dejará que lo separen de su sobrino. De estas diferencias nació un gran amor.

Actualmente, estos dos son esposos, aunque su relación se ha visto afectada por los malévolos planes de Canan, madre de Yaman, quien intentó separarlos, sin embargo, su hijo se enteró de todo su engaño justo cuando estaba por cobrar venganza de Seher, que ha estado no solo sufriendo en silencio, sino demostrando su preocupación