Así se escucha el protagonista de Yusuf como cantante: Conoce su carrera musical

Halil İbrahim, protagonista de Yusuf , es uno de los galanes que ha envuelto a las televidentes colombianas que no se desconectan de la apasionante historia en la que Yaman y Seher luchan por su amor y el bienestar de su sobrino. No obstante, su reconocimiento, que está en un constante incremento, ya no solo se da por la pantalla chica, sino también porque es cantante.

Cabe destacar que antes de que iniciara su carrera actoral, este artista turco se convirtió en compositor y por esa misma razón fue intérprete de algunas canciones que están publicadas en las plataformas de streaming. Todo esto surgió porque se filtró un tema musical con su voz y la gente lo convenció de que iniciara en la música.

Todo parece indicar que su debut como cantante se dio con el tema musical 'Kaybettim', es decir 'Perdí', la cual fue una colaboración con Tarık İster en el 2017, que hasta el momento tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube.

De esta manera, el protagonista de Yusuf dio paso a interpretar sonidos muy típicos en Turquía, por lo cual tuvo un importante auge en su país, ya que son canciones muy propias de esta zona, lo que le brindó reconocimiento entre sus compatriotas.

La siguiente canción que se conoció de Halil İbrahim fue 'Burası Burası', que en español sería 'Esto es aquí', la cual de acuerdo al canal de YouTube que comparte sus videos fue lanzada en el 2018 y, actualmente, cuenta con más de 500 mil reproducciones.

Acorde a este tema musical, el artista turco quiso darle un giro a su participación en esta industria y el próximo paso del protagonista de Yusuf estuvo envuelto en ritmos como la electrónica y el dance.

Asimismo, Halil İbrahim siguió explorando su voz y estos ritmos para en 2019 estrenar 'Kendini Bana Bırak', traducido en español como 'Déjame el mismo', en el cual se le vio mucho más consolidado dentro de este género.

Con respecto al video musical de esta canción, al artista se le vio en una faceta llena de sensualidad, seguridad de sí mismo y con la oportunidad de plasmar su lado actoral, por lo cual desde esta pieza audiovisual conquistó varios corazones.

No obstante, su carrera musical no ha sido tan constante, pues no se le conoce un álbum, ni sus canciones son demasiadas, debido a que todo esto ha estado en medio de su desempeño como actor, el cual entró en furor desde 2020 con su protagónico en Yusuf.

Ante esto, en 2022 Halil İbrahim estrenó su última canción 'Derin Özledim', es decir 'Te extraño profundamente', con la cual regresó a sus orígenes y volvió a tener un tema musical envuelto en los ritmos más tradicionales en Turquía, en el que la melancolía es la base de la letra.