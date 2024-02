Antes de su paso por Yusuf, Melih Özkaya fue un reconocido deportista: conoce qué practicaba

Melih Özkaya es uno de los galanes que tiene cautivadas a las fanáticas de Yusuf , dado que además de su talento posee una belleza que ha dejado a más de una con varios suspiros, sin embargo, no muchos saben acerca de su pasado, en el cual no tenía planes de ser parte de la televisión, ya que su futuro estaba más encaminado hacia el deporte y la actividad física, en lo cual destacaba bastante.

¿Qué deporte jugó profesionalmente Melih Özkaya?

Antes de convertirse en una estrella internacional por su labor actoral, en la cual inició en 2011, Melih Özkaya fue un jugador de vóleibol, que empezó a practicar en su adolescencia, siendo parte de un equipo de Estambul que conformó durante ocho años. A su vez, también pudo disputar la segunda división de esta disciplina en Turquía.

A pesar de que ahora se desempeña como actor en diversas producciones turcas y que consiguió ser parte de un reality en el cual su condición física fue fundamental, Melih Özkaya no se ha desligado por completo de esta disciplina, aunque ya no lo hace de manera profesional.

Y es que a través de sus redes sociales, este miembro del elenco de Yusuf es un apasionado por el ejercicio y los deportes, por lo cual ha compartido fotografías en las que además del vóleibol se le puede ver haciendo kitesurf, snowboarding, surf, ciclismo y diversas rutinas en el gimnasio. Esto ha conllevado a que tenga un cuerpo bastante tonificado, el cual es elogiado por sus fanáticas.

¿La diferencia de edad entre los protagonistas de Yusuf generó problemas?

Más allá de que la audiencia considerara esto como un desacierto, lo que realmente pasó con el lanzamiento de esta novela turca fue que se generaron dudas con respecto a si Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim iban a lograr plasmar el amor y la química de sus personajes para conseguir que los televidentes se conectaran e identificaran con ellos.

Esto fue considerado como un temor durante los primeros capítulos, pues al tener una diferencia de edad de 18 años no querían que esto se notara en la pantalla chica, no solo con su apariencia física, sino en sus actitudes. No obstante, se dieron cuenta de que quienes estaban viendo esta novela se maravillaron con ellos y que su trabajo fue bastante profesional.