Yo Me Llamo Vicente Fernández es devuelto del camerino: “van a despotricar y no escuchan”

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Volver, volver’ de Fernando Z. Maldonado. Inicialmente los jurados hacen varios gestos y no es sino hasta el final de la presentación que respiran aliviados, ya que piensan que el participante no haría el coro en la voz aguda.

Como recomendación César Escola le dice que debió interpretar el coro alto mucho antes, pues pensaron que no lo harían y esto los hizo concentrarse en lo que faltaba y no en lo que tenía. Por su parte, Rey Ruiz le dice que el color de 'Chente' sigue sin ser perfecto.

Amparo le dice que "le faltó la caricia y el terciopelo", ante lo que el participante les da las gracias y se va al camerino. Cuando llega con sus colegas asegura que "trató de hacerlo muy bien, creo que estudié mucho, traté de meterle el bostezo, pero Amparo dijo que no".

Rey Ruiz parece molestarse y les dice a sus compañeros que lo vuelvan a traer al escenario para que se los diga de frente, 'El Maestro' dice que no entendió lo que ellos le dijeron y Amparo toma la palabra para decir que al decir que no hizo la voz de bostezo lo está halagando y no criticando, "estabas bien, van a despotricar allá, no escuchan y malinterpretan", dice.

