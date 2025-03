En vivo Yo Me Llamo: Inicia un nuevo ciclo en el Templo de la Imitación

En el capítulo 43 el primero en presentarse en el escenario es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa. El participante hace una presentación que evoca la juventud del intérprete y, pese a que no es su mejor noche, sí recibe algunos halagos, no obstante, los jurados le piden que modifique su forma de abordar las notas, altas, pues sonaron un poco complicadas.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati es el segundo imitador de la noche y, en esta ocasión, tiene una compañera personificando a Andrea Echeverry, juntos logran erizar a Amparo Grisales, pese a que si obtiene críticas positivas, Amparo Grisales y Rey Ruiz terminan teniendo un pequeño enfrentamiento debido al acento del personaje.

