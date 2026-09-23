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‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ vivió momento único antes de su ‘show’ con el artista original - CaracolTV

Amparo Grisales se erizó durante la presentación, mientras los jurados destacaron el talento del imitador y coincidieron en que su interpretación logró un gran parecido con Ricardo Arjona.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ vivió momento único antes de su ‘show’ con el artista original

Amparo Grisales se erizó durante la presentación, mientras los jurados destacaron el talento del imitador y coincidieron en que su interpretación logró un gran parecido con Ricardo Arjona.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.