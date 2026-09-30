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‘Yo Me Llamo Reykon’ cantó ‘Imaginándote’ y sorprendió a los jurados - CaracolTV

Amparo se erizó durante la presentación. Los jurados destacaron que les encantó su interpretación y resaltaron el gran parecido con el cantante original.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Reykon’ cantó ‘Imaginándote’ y sorprendió a los jurados

Amparo se erizó durante la presentación. Los jurados destacaron que les encantó su interpretación y resaltaron el gran parecido con el cantante original.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión