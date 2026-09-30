‘Yo Me Llamo Reykon’ cantó ‘Imaginándote’ y sorprendió a los jurados

La música urbana llegó al escenario en compañía de ‘Yo Me Llamo Reykon’, quien interpretó ‘Imaginándote’, una de las canciones más reconocidas del artista colombiano.

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Durante su presentación, el imitador logró llamar la atención de los jurados con una interpretación que destacó por su parecido con el cantante original. La puesta en escena y su manera de interpretar el tema hicieron que la presentación recibiera buenos comentarios.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Amparo Grisales, quien se erizó mientras escuchaba al participante. La jurado dejó ver así el impacto que tuvo la interpretación sobre ella.

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Al finalizar, los jurados coincidieron en que les había gustado la presentación y resaltaron especialmente el gran parecido que ‘Yo Me Llamo Reykon’ logró con el artista que estaba representando.

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