Yo Me Llamo Pitbull confiesa que pasó la noche en vela: "¿A quién engaño?"

El escenario de Yo Me Llamo se enciende con el ritmo explosivo de ‘Hotel Room Service’, pero esta vez el imitador de Pitbull no contagia con la misma fuerza de otras galas. Aunque mantiene la precisión vocal, su actitud deja ver una leve baja de energía que no pasa desapercibida para los jurados.

César Escola es el primero en notarlo. Felicita al participante por el manejo del aire y la afinación, dos aspectos clave en una canción tan exigente, pero admite que esta vez algo falta. Además, muestra cierta preocupación por la pronunciación en inglés, aunque reconoce que ha mejorado respecto a presentaciones anteriores.

Rey Ruiz no comparte del todo esa inquietud. Por el contrario, destaca que el inglés estuvo muy bien y valora el avance en su interpretación. Amparo Grisales, por su parte, le sugiere que no prolongue las frases y que recuerde que el Pitbull original tiene un estilo más cortante al cantar.

Ante los comentarios, el imitador de Pitbull se sincera: "Estuve en vela intentando dormir, pero a quién engaño, me tenía pensando bastante la gala porque sabía que venía esta canción y me había ido muy regular la anterior vez".

