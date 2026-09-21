‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ logró erizar a Amparo y la sacó del estadio para Elder Dayán

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vivió una velada vibrante con la presentación del imitador de Pablo Alborán, quien interpretó el emotivo éxito ‘Algo de mí’. La interpretación no solo capturó la esencia lírica y vocal del artista original, sino que desató comentarios apasionados en la mesa de los jueces.

Amparo Grisales quedó completamente enamorada de la actuación y no dudó en manifestar que se le erizó la piel, felicitando al participante por la rigurosa preparación y el respeto hacia el personaje. Por su parte, Elder Dayán no escatimó en halagos y aseguró que el imitador "la sacó del estadio", destacando su afinación y presencia escénica. No obstante, el toque de exigencia lo puso César Escola, quien le sugirió proyectar más fuerza en los matices finales para alcanzar la perfección en las próximas entregas.



¿Cuál es el nombre real de Pablo Alborán y cuándo nació?

El cantautor español se llama Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz. Nació el 31 de mayo de 1989 en Málaga, España, y se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop latino y la balada romántica en el mundo.

¿Qué premios ha ganado Pablo Alborán en su carrera musical?

Pablo Alborán acumula más de 30 nominaciones al Latin Grammy, además de múltiples Gaviotas de Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile. Asimismo, en 2016 ganó un Premio Goya a la Mejor Canción Original por el tema Palmeras en la nieve.

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