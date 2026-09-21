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‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ logró erizar a Amparo y la sacó del estadio para Elder Dayán - CaracolTV

Amparo se erizó con la presentación y felicitó al imitador del cantante español. Además, aseguró que su interpretación la enamoró. Elder también quedó encantado, mientras César pidió más fuerza.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ logró erizar a Amparo y la sacó del estadio para Elder Dayán

Amparo se erizó con la presentación y felicitó al imitador del cantante español. Además, aseguró que su interpretación la enamoró. Elder también quedó encantado, mientras César pidió más fuerza.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 21 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.