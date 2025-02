Yo Me Llamo Óscar Agudelo derrite a Amparo Grisales al darle un romántico regalo

El imitador de Óscar Agudelo se luce en el escenario con una interpretación que conmueve a los jurados. César Escola destaca la belleza de la canción y asegura que es la mejor presentación que ha hecho en la competencia. Por su parte, Rey Ruíz nota un cambio positivo en su actuación y le dice que ahora lo ve más parecido al artista original.

Los jurados también resaltan que el participante tomó en cuenta sus consejos sobre su imagen, especialmente en las entradas de su cabello. A pesar de un pequeño olvido en la letra, Rey Ruíz valora su interpretación y afirma que esto no afectó el resultado final. Amparo Grisales, por su parte, elogia la elegancia con la que cantó y le dice que su actuación fue muy hermosa.

Al finalizar su presentación, el imitador demuestra su gratitud entregándole una rosa a Amparo Grisales y dedicándole unas palabras llenas de cariño.

"He tomado a vocería de todos los caballeros de Colombia y del mundo. Amparito, has sido el adalid y ha defendido el romanticismo, la cortesía y más. Consentir a as mujeres tiene le retorno más hermosos porque ellas devuelven con creces. Una rosa para otra rosa", dice el imitador.

