‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ lloró y Amparo la consoló: recordó a su mamá en el cielo

La concursante les contó a los jurados que su madre trabajaba en un taller de confecciones y allí escuchaba a Myriam Hernández frecuentemente. Cuando veía ‘Yo Me Llamo’, su mamá le decía: ‘Mi amor, tienes que estar algún día ahí’ y lo logró.

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Amparo simpatizó con la historia de la concursante, y se levantó de su silla para abrazarle y dejarle un lindo mensaje. “Está con la mía, seguro están juntas. Siempre están acompañándonos”, le dijo ‘La Diva de Colombia’ a la participante.

Y es que la actriz manizaleña se ha caracterizado por ser una persona muy espiritual y tener a sus seres queridos que ya murieron muy presentes, en especial, a su mamá, a la que fue muy cercana desde siempre.

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