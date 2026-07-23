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‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ lloró y Amparo la consoló: recordó a su mamá en el cielo - CaracolTV

La participante no pudo evitar la emoción por obtener cuatro estrellas verdes, pues, reveló, el sueño de estar en ‘Yo Me Llamo’ no solo era de ella, sino de su mamá, que falleció.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ lloró y Amparo la consoló: recordó a su mamá en el cielo

La participante no pudo evitar la emoción por obtener cuatro estrellas verdes, pues, reveló, el sueño de estar en ‘Yo Me Llamo’ no solo era de ella, sino de su mamá, que falleció.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Myriam Hernández'
‘Yo Me Llamo Myriam Hernández'
Foto: Caracol TV