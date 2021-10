Yo Me Llamo David Bisbal sorprendió con su voz pero le pidieron trabajar su físico Al ritmo del famoso tema del español ‘Dígale’, el imitador de David Bisbal dejó con la boca abierta a los jurados de Yo Me Llamo 2021 con su color de su voz, no obstante, sus famosos crespos no convencieron mucho y debe trabajar en ello.