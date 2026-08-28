'Yo Me Llamo Daddy Yankee’ quedó en deuda y no convenció a los jurados

La escenario de Yo Me Llamo vivió un momento de alta exigencia cuando el imitador de Daddy Yankee se presentó con uno de los grandes clásicos del reguetón: 'Llamado de emergencia'. Aunque la expectativa entre el público era enorme para esta gala, la ejecución del participante no logró colmar las exigencias de Amparo, César y Elder, dejando al descubierto falencias técnicas determinantes.

Por su parte, Amparo Grisales abrió el debate reconociendo que el concursante saltó al escenario con una actitud sumamente explosiva y llena de energía. Sin embargo, 'La Diva de la televisión colombiana' fue enfática al señalar que la falta de claridad al vocalizar le jugó en contra durante gran parte de la interpretación.



Por su parte, el maestro César Escola no dejó pasar los problemas de afinación en los tonos melódicos de la canción, advirtiendo que la imitación vocal estuvo lejos de ser precisa. A las observaciones se sumó Elder Dayán Díaz, quien apuntó que al participante le faltó una buena dosificación del aire para sostener la velocidad de las líneas rapeadas. Al final, los tres jurados coincidieron en que el doble quedó en deuda y deberá trabajar fuertemente si desea conservar su cupo en el programa.

¿Cuál es el nombre real de Daddy Yankee y de dónde es?

El nombre real del llamado "Rey del Reguetón" es Ramón Luis Ayala Rodríguez. Nació el 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico, y es considerado uno de los pioneros e íconos más influyentes en la historia de la música urbana latina.

Publicidad

¿En qué año salió la canción ‘Llamado de emergencia’?

'Llamado de emergencia' fue lanzada oficialmente en el año 2008 como el segundo sencillo de la banda sonora de la película Talento de Barrio, protagonizada por el mismo Daddy Yankee. El tema fusionó el reguetón con elementos de merengue y pop, convirtiéndose en un éxito internacional.

