Presentación de ‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ generó controversia entre los jurados

La tensión se apoderó del escenario de Yo Me Llamo con la presentación de la imitadora de Mon Laferte, quien interpretó el éxito 'Amárrame'. Su show desató una intensa controversia en la mesa de juzgamiento, dividiendo por completo las opiniones de los jurados sobre el nivel de su imitación.

Amparo Grisales fue la más crítica de la noche, advirtiendo que a la presentación le faltaron elementos clave del personaje, como esa fuerza desgarradora y sensualidad característica de la artista chilena. Sin embargo, la balanza se equilibró con la postura de Elder Dayán Díaz, quien aseguró que le había encantado el derroche de energía en la tarima. Por su parte, 'El maestro' César Escola resaltó la notable evolución que ha mostrado la participante dentro de la competencia, destacando su compromiso por pulir los detalles vocales.



¿Cuál es el nombre real de Mon Laferte y de dónde es?

El nombre real de la cantautora es Norma Montserrat Bustamante Laferte. Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile, aunque ha desarrollado gran parte de su exitosa carrera musical en México.

¿Qué ritmo es ‘Amárrame’ y con quién la canta Mon Laferte?

'Amárrame' es una combinación de cumbia colombiana con ritmos latinos y pop alternativo. La versión original fue lanzada en 2017 como una colaboración entre Mon Laferte y el reconocido cantante colombiano Juanes.

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