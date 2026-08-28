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Presentación de ‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ generó controversia entre los jurados - CaracolTV

La presentación de la imitadora generó opiniones divididas: Amparo advirtió que habían faltado algunos elementos, mientras Elder aseguró que le había encantado y César resaltó la evolución mostrada.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Presentación de ‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ generó controversia entre los jurados

La presentación de la imitadora generó opiniones divididas: Amparo advirtió que habían faltado algunos elementos, mientras Elder aseguró que le había encantado y César resaltó la evolución mostrada.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.