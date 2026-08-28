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César Escola a ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’: “Te felicitó, me gustó mucho tu presentación” - CaracolTV

César elogió el 'show' y aseguró que le había gustado mucho. Elder coincidió en algunos aspectos, pero señaló que todavía faltaban detalles para lograr una mayor similitud con el artista original.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola a ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’: “Te felicitó, me gustó mucho tu presentación”

César elogió el 'show' y aseguró que le había gustado mucho. Elder coincidió en algunos aspectos, pero señaló que todavía faltaban detalles para lograr una mayor similitud con el artista original.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ en el templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ en el templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.