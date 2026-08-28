César Escola a ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’: “Te felicitó, me gustó mucho tu presentación”

La emoción se apoderó de la noche en 'Yo Me Llamo' cuando el imitador de Ricardo Arjona subió al escenario para interpretar una de las composiciones más emblemáticas del cantautor guatemalteco: 'Acompáñame a estar solo'. La presentación despertó aplausos en el público y generó reacciones muy positivas dentro del panel de jueces.

César Escola no ocultó su satisfacción y elogió de manera directa el trabajo del participante. "Te felicito, me gustó mucho", expresó 'El Maestro', destacando la intención vocal y la atmósfera que logró crear el concursante en la tarima. Por su parte, Elder Dayán Díaz coincidió con varios aspectos positivos del 'show', aunque mantuvo la exigencia alta al señalar que al participante aún le restan algunos detalles interpretativos para alcanzar la similitud exacta con el artista original.



¿Cuál es el nombre real de Ricardo Arjona y de dónde es?

El nombre real del destacado cantautor es Edgar Ricardo Arjona Morales. Nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, y se ha consolidado como uno de los artistas latinoamericanos más exitosos por su particular estilo lírico y poético.

¿En qué año se lanzó la canción ‘Acompáñame a estar solo’?

La canción Acompáñame a estar solo fue lanzada oficialmente en el año 2005 como el primer sencillo promocional de su décimo álbum de estudio titulado Adentro, producción que fue galardonada con el Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino.

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