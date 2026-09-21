‘Yo Me Llamo Becky G’ lloró tras culminar su presentación en el Templo de la Imitación

El Templo de la Imitación fue escenario de una noche cargada de sentimientos a flor de piel. La encargada de encender la tarima fue 'Yo Me Llamo Becky G', quien saltó al escenario para interpretar el éxito urbano 'Ram pam pam'. Con una presencia escénica arrolladora y una precisión vocal que evidenció su constante trabajo, la participante logró adueñarse por completo del espectáculo.

La respuesta de la mesa de jueces no se hizo esperar. 'La diva de Colombia', Amparo Grisales, no pudo ocultar su asombro y confesó haber quedado completamente "erizada" ante el despliegue de talento y la fidelidad del timbre. César Escola y Elder Dayán coincidieron en felicitar a la concursante, destacando la notable evolución técnica y actitudinal que ha demostrado gala tras gala.



Abrumada por los elogios y el esfuerzo depositado en su preparación, la doble de la estrella estadounidense no aguantó la emoción y rompió en llanto sobre el escenario. Entre lágrimas, agradeció las observaciones de los jurados, consolidándose como una de las competidoras más fuertes y queridas de la temporada.

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¿Cuál es el nombre real y el origen de la cantante Becky G?

El nombre real de la artista original es Rebbeca Marie Gomez. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos, y tiene ascendencia mexicana por parte de sus cuatro abuelos, quienes son originarios de Jalisco, México.



¿Con quién canta Becky G la canción 'Ram pam pam'?

La canción 'Ram pam pam' es una colaboración entre Becky G y la cantante dominicana Natti Natasha. El tema fue lanzado en abril de 2021 y se convirtió en un éxito global del género urbano y el reguetón.