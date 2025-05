Yo Me Llamo Ángela Aguilar peca con la elección de su canción y hace la tarea "a medias"

Yo Me Llamo Ángela Aguilar se presenta con 'La Malagueña', una canción emblemática, conocida por su exigencia vocal y por requerir una gran precisión en los falsetes. Sin embargo, la elección no resulta favorable para la imitadora, quien recibe una serie de críticas por parte del jurado, que considera que no estuvo a la altura del reto.

Rey Ruiz es el primero en reaccionar, señalando que la participante tomó una decisión arriesgada. “Escogiste la peor canción para una noche de eliminación. Es un tema demasiado difícil y exigente vocalmente”, afirma con franqueza. Aunque reconoce que hubo buenas intenciones, le ofrece un consejo técnico para mejorar su rendimiento en los falsetes: “Debes controlar la respiración para que duren más y suenen más limpios”.

Amparo Grisales, por su parte, coincide con Rey y recalca que los falsetes no brillaron como se esperaba. “Hiciste la tarea a medias, pero la hiciste”, concluye con tono severo pero sin cerrarse a una mejora futura.

César Escola destaca ciertos aspectos positivos, como la afinación y el cuidado en los matices más suaves. A pesar de tener una puesta en escena correcta y una presencia firme en el escenario, Yo Me Llamo Ángela Aguilar no logra conquistar al jurado en una noche crucial.

