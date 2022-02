Yo Me Llamo Andy Montañez prendió las alarmas por el cansancio de su voz

En la escuela de Yo Me Llamo lo más importante es velar por los participantes, por lo que decidieron realizarle un ejercicio en el que se dio a conocer el gran cansancio que hay en su voz, por lo que la doctora le dio consejos para que no tenga que abandonar la competencia por este delicado problema. Sin embargo, esto no causó que el imitador perdiera su alegría, algo que logró transmitir en el escenario y que el jurado le destacó, incluyendo a J Balvin, el invitado especial.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Publicidad

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.