Tremendo jalón de orejas para Yo Me Llamo Dean Martin: Un profesor estalla y le da un ultimátum

Durante una clase en la Escuela de Yo Me Llamo, el imitador de Dean Martin queda en evidencia frente a Camilo Cifuentes, quien no oculta su molestia. Al comenzar el ensayo, el profesor le pregunta sobre el contenido de la canción que va a interpretar esa noche: ’On an evening in Roma’, de S. Taccani, U. Bertini y N. Fredrics. La respuesta del participante lo deja atónito.

Cifuentes, le dice: “¿Es en serio? Esto no puede estar pasando. Tienes que tomarlo en serio, si no, di que no quieres seguir”. Y luego continúa: “Te voy a dar la clase porque es mi deber. Esta es la última vez que usted viene sin prepararse a cualquiera de las clases de la escuela”, sentencia.

Pese al fuerte llamado de atención, el participante continúa con la sesión, en la que estudia los gestos, emociones y estilo que requiere una interpretación fiel del ícono del swing.

Sin embargo, en el escenario, las cosas no fluyen como se espera. Aunque el imitador cumple con una presentación vocalmente correcta, los comentarios de los jueces son negativos . Amparo Grisales y Rey Ruiz coinciden en que vieron una “mirada perdida” y notaron falta de alegría, un ingrediente que consideran esencial para un personaje como Dean Martin.

Al regresar al camerino, el concursante se muestra desconcertado. “Estoy confundido”, admite frente a sus compañeros, pues cree que hizo lo que lepidió el profesor, pero a los jurados no les gustó.

