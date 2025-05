Quiénes quedan en riesgo en Yo Me Llamo: Los jurados no dejan pasar por alto ni el más mínimo error

La competencia en Yo Me Llamo sigue subiendo de nivel y con ella, la exigencia de los jurados. Armonio anuncia quién se gana el reconocimiento al Mejor de la Noche, y esta vez, el elegido es Yo Me Llamo Luis Alfonso, quien celebra el logro con una sonrisa y se lleva cinco millones de pesos. Además, su retrato se une al Muro de los Famosos.

Acto seguido, Laura se dirige a la mesa del jurado para conocer quiénes no convencen con su presentación. De inmediato, se define el grupo de imitadores que deberá enfrentarse en una ronda de eliminación. Esta vez, los sentenciados son: Yo Me Llamo Dean Martin, Yo Me Llamo Eduin Caz y Yo Me Llamo Pitbull.

La decisión genera sorpresa, especialmente por la reiterada ausencia de Yo Me Llamo Búfalo en estas instancias, algo que no pasa desapercibido para los televidentes más atentos. Los dobles sentenciados tienen ahora una última oportunidad para defender su lugar en el Templo de la Imitación. ¿Quién logrará mantenerse? ¿Y quién tendrá que despedirse? En Yo Me Llamo, nada está asegurado.

