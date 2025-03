Presentaciones Yo Me Llamo: Un participante se le mide a un extremo cambio de look

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Mi palabra contra la de ellos’ de A. Navarro, A. rendón, J. Medina, J. de los Ríos, L. Rendón y S. Escobar.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Hoy puede ser un gran día’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Give me everything’ de N. Van De Wall,S. Smith y A. Pérez.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Oye mi canto’ de G. Estefan, J. Casas y C. D. Ostwald.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Strange Days’ de J. Morrison, R.A. Krieger, J. H. Densmore y R. D. Manzarek.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘El amor no fue pa’ mi’ de Rodolfo Edén Muñoz Cantú.

Yo Me Llamo Til Lindeman canta ‘Entre dos tierras’ de E. Ortiz, J. Valdivia, J. Cardiel y P. Andreu Lapiedra.



