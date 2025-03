Presentaciones Yo Me Llamo: Un participante presume que otra competidora lo besó

Durante el capítulo 39 de Yo Me Llamo son 8 participantes los que se presentan frente a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, se trata de:

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Abriendo puertas’ de Flavio Enrique Santander.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Si no te hubieras ido’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘La puerta de Alcalá’ de B- Feurreiegel. L. Mendo, M. Campos y F. Villar.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño canta ‘Ofendida’ de Jorge Grajales.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Roadhouse blues’ de J. Densmore, R. Krieger, R. D. Manzarek y J. Morrison.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Give me everything’ de N. Wall van De, S. Smith y A. Pérez.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Cada quien’ de H. Palencia, E. Caz, J. Londoño, É. Barrera y N. Galante.

Yo Me Llamo Til Lindemann canta ‘Keine Lust’ de P. Landers, R. Kruspe, O. Riedel, C. Schneider, C. Lorenz y T. Lindemann.

La mayor parte de ellos tienen una buena noche y cuatro logran erizar a 'la Diva de Colombia', uno de ellos incluso hace que ella le diga que podría darle respiración boca a boca, se trata de Yo Me Llamo Jim Morrison.

Por otro lado, el doble de Jhon Alex Castaño confiesa que su compañera Gloria Estefan fue quien le dio un beso esta vez en el cuello para ayudarlo a caracterizarse y no descarta pedirles el mismo favor en algún momento a Laura Acuña o Melina Ramírez.

