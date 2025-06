Presentaciones Yo Me Llamo| Laura Acuña sale del escenario en una camilla; mira qué pasó

En Yo Me Llamo, las emociones estuvieron a flor de piel, porque no solo los imitadores llegan para emocionar a los jurados, sino también las presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez. Después de la presentación de la imitadora de Gloria Estefan usan la camilla para divertirse y la primera que se menciona se monta. Llega un personal para ayudarla y se van juntas hacia el camerino. Todo esto lo puedes revivir en este capítulo 106 en el minuto 22:35

Mientras tanto, los dobles están listos para continuar con sus presentaciones. Saben que este momento es crucial, por ello, se preparan de la mejor manera para sorprender a los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El chofer’ de José Manuel Figueroa.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta 'Dr. Beat' de Enrique Elías García

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta 'Y sin embargo' de J. Martínez – F. López – A. Pérez Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Déjame llorar’ de Reinaldo Díaz Araujo

Yo Me Llamo Bob Marley canta ' Natty Dread' de A. Marley – A. Cole

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.