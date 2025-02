Presentaciones Yo Me Llamo: Amparo Grisales llora y un doble sufre antes de subir al escenario

En este capítulo se vivieron momentos de gran tensión y emoción. Mientras algunos concursantes sorprendieron al jurado con notables avances en sus voces y su apariencia física, otros no lograron cumplir con las expectativas, dejando a muchos decepcionados.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando el imitador de Vicente Fernández, uno de los favoritos del público, enfrentó un problema de salud justo antes de su presentación. El concursante llegó al camerino quejándose de un fuerte dolor en el estómago, y aseguró que se sentía “hinchado”. En medio de su malestar, confesó a sus compañeros y al equipo de producción que, a pesar de los inconvenientes, intentaría dar lo mejor de sí sobre el escenario. Sin embargo, fue evidente que la situación afectó su desempeño, ya que mencionó que el dolor le impidió concentrarse completamente en la interpretación, lo que resultó en una actuación menos pulida de lo esperado.

Por otro lado, en un momento que conmovió a todos, la jurado Amparo Grisales no pudo evitar llorar tras escuchar la interpretación de uno de los participantes: doble de José Luis Perales.

Quiénes cantan en el capítulo 32 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Estos celos’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Qué tal te va sin mí’ de P. Casas y M. Beigbeder.

Yo Me Llamo Amaia Montero canta ‘Cuéntame al oído’ deÁ. Fuentes, H. Garde, X. San Martín,P. Benegas y A. Montero.

Yo Me Llamo Xavi canta ‘Amigos con derechos’ de Joshua Xavier Gutiérrez.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Si nos duele’ de Víctor Manuelle Ruiz.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Entre caníbales’ de Gustavo Cerati.

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta Así te quiero gordita’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Amnesia’ de B. Mitnik y F. López.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘El Amor’ de José Luis Perales.



Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.